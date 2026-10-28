Работники Мособлводоканала за неделю устранили более 240 засоров на сетях водоотведения
Свыше 240 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Работники Мособлводоканала за неделю устранили 243 засора на сетях водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — напомнил глава министерства Кирилл Григорьев.
Основная причина образования тампонад — нарушение правил использования канализации. Одна влажная салфетка может заблокировать трубу диаметром 150–200 мм, что приведет к аварии и отключению целого подъезда. Из сетей водоотведения каждый день извлекают порядка 10 кг посторонних предметов.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
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