Работники Мособлводоканала за неделю устранили более 240 засоров на сетях водоотведения

Свыше 240 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Работники Мособлводоканала за неделю устранили 243 засора на сетях водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — напомнил глава министерства Кирилл Григорьев.

Основная причина образования тампонад — нарушение правил использования канализации. Одна влажная салфетка может заблокировать трубу диаметром 150–200 мм, что приведет к аварии и отключению целого подъезда. Из сетей водоотведения каждый день извлекают порядка 10 кг посторонних предметов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

Актуально
Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное