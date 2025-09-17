Прокуратура организовала проверку по факту драки студентов в техникуме в Наро-Фоминске
Прокуратура организовала проверку после того, как в техникуме в Наро-Фоминске произошла драка между студентами. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По предварительным данным, в аудитории учреждения один из учащихся напал на другого и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Драку сняли на телефон и опубликовали видео в соцсетях.
Пострадавшего студента госпитализировали с травмами. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
