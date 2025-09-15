В Лыткарино суд уголовно наказал злостного нарушителя ПДД

Лыткаринский городской суд привлек злостного нарушителя правил дорожного движения к уголовной ответственности и конфисковал его автомобиль в доход государства, его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 27 января 2025 года подсудимый, который ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль машины «Лада Приора» в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его на улице Спортивная.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, гособвинение поддерживал прокурор города Лыткарино Максим Чернышев.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.