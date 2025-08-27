Прокуратура организовала проверку по факту прорыва теплотрассы в Химках
В Химках после прорыва теплотрассы началась проверка
Фото: [Прокуратура МО]
В Химках прокуратура начала проверку по факту прорыва теплотрассы. Инцидент произошел 27 августа в Левобережном во время температурных испытаний, сообщили в Прокуратуре Московской области.
«По предварительной информации, сегодня утром в ходе проведения температурных испытаний на сетях теплоснабжения в мкр. Левобережный в городе Химки произошел прорыв трубопровода», - говорится в сообщении ведомства.
В результате случившегося один мужчина получил ожоги. Его доставили в медучреждение.
Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры Химок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подготовка региона к осенне-зимнему периоду должна завершиться 15 сентября.