Прокуратура организовала проверку по факту прорыва теплотрассы в Химках

В Химках после прорыва теплотрассы началась проверка

В Химках прокуратура начала проверку по факту прорыва теплотрассы. Инцидент произошел 27 августа в Левобережном во время температурных испытаний, сообщили в Прокуратуре Московской области.

«По предварительной информации, сегодня утром в ходе проведения температурных испытаний на сетях теплоснабжения в мкр. Левобережный в городе Химки произошел прорыв трубопровода», - говорится в сообщении ведомства.

В результате случившегося один мужчина получил ожоги. Его доставили в медучреждение.

Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подготовка региона к осенне-зимнему периоду должна завершиться 15 сентября.

