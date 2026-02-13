Прокуратура организовала проверку после падения наледи на прохожих в двух округах Подмосковья

Прокуратура Московской области начала проверку после того, как в двух округах Подмосковья на прохожих обрушилась наледь с кровель домов. Инциденты произошли в Солнечногорске и Ступине.

В Солнечногорске утром в пятницу наледь обрушилась у дома на Красной улице. В результате мужчина в возрасте 39 лет получил травму головы. В Ступине наледь обрушилась на девочку в возрасте 10 лет на улице Пушкина. Ребенку оказывают всю необходимую медпомощь.

В рамках проверки городские прокуратуры указанных округов дадут оценку действиям должностных лиц управляющих компаний. Проверят, своевременно ли была проведена очистка крыш и были ли соблюдены требования по обеспечению безопасности граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке рекордного количества снега в регионе.