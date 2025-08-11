В Наро-Фоминске направили в суд дело о ДТП с двумя жертвами

В Наро-Фоминске прокуратура направила в городской суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 28 декабря 2024 года обвиняемый водитель автомобиля «Тойота» двигался по автодороге в направлении деревни Назарьево Наро-Фоминского округа, повернул влево для перестроения с главной дороги на второстепенную и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной «Вольво».

В результате «Тойоту» отбросило на полосу движения основной дороги, где произошло еще одно столкновение с транспортным средством «Маз». Пассажиры автомобиля «Тойота» скончались на месте происшествия, двое других пассажиров получили тяжкие телесные повреждения.

