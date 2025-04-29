Прокуратура Подмосковья передала в суд дело о ДТП, в котором погибли три человека

Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело о ДТП, произошедшем в Серпухове в октябре прошлого года. В результате аварии погибли три человека.

По данным ведомства, фигурантом дела является 45-летний уроженец Волгоградской области. Мужчина находился за рулем грузовика и следовал по трассе «М-2 Крым», не соблюдая дистанцию. В итоге грузовик столкнулся с попутно движущимся впереди него легковым автомобилем, а затем еще с 11 авто.

Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров одного из автомобилей. Еще один пассажир другой машины получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в Гавшино, в ходе которого пострадала женщина.