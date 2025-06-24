Прокуратура Подмосковья передала в суд дело о хищении участков земли более чем на 46 млн руб.

Суд в Чехове рассмотрит уголовное дело о хищении земельных участков более чем на 46 млн руб. Обвиняемые — трое участников организованной группы, рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, с июня 2014 года по октябрь 2018-го злоумышленники, используя поддельные документы, зарегистрировали право собственности на 21 участок земли в Чехове. В результате муниципальной администрации был причинен ущерб более чем на 46 млн руб.

Также с августа 2018 года по март 2020-го злоумышленники путем совершения сделок купли-продажи легализовали восемь участков. Помимо этого, с января по март прошлого года одна из мошенниц фиктивно зарегистрировала в своей квартире в Крюково шесть иностранцев.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Химках осудят мошенника, который обманул пожилую женщину на 1,5 млн руб.