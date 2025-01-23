Прокуратура Подмосковья передала в суд дело соучастника телефонных мошенников, похитивших 5,3 млн руб.

Прокуратура Московской области передала в суд дело соучастника телефонных мошенников, похитивших у жителей свыше 5,3 млн руб. Обвиняемый — уроженец Чувашской Республики в возрасте 20 лет.

В конце 2022 года он присоединился к организованной преступной группе, занимавшейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники звонили жителям Подмосковья и Свердловской области под видом сотрудников правоохранительных органов и банков. Граждан убеждали в том, что им нужно обналичить свои деньги и перевести их на «безопасный счет». Таким образом у пяти жителей похитили 5,3 млн руб.

Обвиняемый занимался открытием расчетных счетов и оформлением банковских карт на свое имя. После этого он предоставлял соучастникам доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Уголовное дело в отношении молодого человека рассмотрит Кузьминский районный суд города Москвы. Там же рассматриваются дела, возбужденные в отношении еще троих участников преступной группы.