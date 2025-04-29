Прокуратура Подольска взяла на контроль расследование инцидента в ангаре транспортной компании
В Подольске устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси
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Городская прокуратура Подольска взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, который произошел в ангаре транспортной компании. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел днем 29 апреля. В ангаре компании на Плещеевской улице во время ремонта произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате двое рабочих были доставлены в медучреждение с ожогами.
Установление всех обстоятельств случившегося, ход и итоги проверки находятся на контроле городской прокуратуры.
Ранее областная прокуратура передала в суд дело о дорожной аварии, в которой погибли три человека.