Прокуратура Подольска взяла на контроль расследование инцидента в ангаре транспортной компании

Городская прокуратура Подольска взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, который произошел в ангаре транспортной компании. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел днем 29 апреля. В ангаре компании на Плещеевской улице во время ремонта произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате двое рабочих были доставлены в медучреждение с ожогами.

Установление всех обстоятельств случившегося, ход и итоги проверки находятся на контроле городской прокуратуры.

Ранее областная прокуратура передала в суд дело о дорожной аварии, в которой погибли три человека.