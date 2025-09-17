Прокуратура помогла возбудить уголовное дело о загрязнении вод в Коломне

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства об охране водных биологических ресурсов на территории Подмосковья, по материалам которой было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод по ч. 1 ст. 250 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ходе обследования реки Щелинка в городском округе Коломна был выявлен факт гибели более 1 тыс. рыб различных пород. В пробах воды выявились превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Размер причиненного экологии ущерба составил более 950 тыс. рублей.

