7000 км ради резьбы: японка из Токио приехала в Подмосковье осваивать абрамцево‑кудринское мастерство

В Сергиево-Посадском округе принимали необычную гостью — Идзуми Тотоки из Японии. Поводом для визита стала не экскурсионная программа, а желание лично познакомиться с техникой абрамцево-кудринской резьбы и попробовать свои силы в этом деле. Поездка завершилась не только освоением новых навыков, но и дружеским общением, сообщил REGIONS.

«Спасибо огромное и от меня, и от Идзуми за великолепный мастер-класс с полным погружением в удивительный мир русских народных промыслов. Остались самые яркие и живые впечатления у Идзуми, и у меня. Уверена, ваши работы будут иметь в Японии успех!» — написала в соцсетях подруга японки Оксана Наливайко.

Почему японка выбрала именно этот промысел

Впервые работы местных резчиков Идзуми увидела на ярмарке «Ладья». Экспозиция настолько ее впечатлила, что она решила во что бы то ни стало попасть в мастерскую. С организацией помогла подруга из столицы, которая также взяла на себя функции переводчика и проводника.

В артели для гостьи устроили экскурс в историю радонежских ремесел, а после теории дали возможность поработать с деревом и инструментами под наблюдением опытных наставников.

Фото: [ vk.ru/kudrinkapromisel ]

«Эта встреча еще раз доказала: народные промыслы — не "про прошлое". Это живой язык, на котором можно говорить с миром. И мы очень хотим, чтобы таких рукотворных мостов дружбы становилось все больше», — отметила хозяйка мастерской Лора Раппопорт.

Что осталось на память

Завершился визит чаепитием и знакомством с работами художников — выставкой лубка Любови Ермиловой и фотоколлажами отца Александра Сухова о Хотькове.

Уезжая в Японию, Идзуми Тотоки забрала с собой изделия подмосковных мастериц: рамки, ларцы и шкатулки. Но самым символичным моментом стала совместная фотография с русской и японской матрешками, олицетворяющая культурный диалог. Этот случай в очередной раз подтвердил, что подмосковное искусство вызывает живой отклик у людей по всему миру.

«Все это — частички местной идентичности, которые хочется бережно хранить и показывать тем, кто готов слушать сердцем», — отметили в мастерской.

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