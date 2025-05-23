Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом в Балашихе
Установление обстоятельств ДТП с автобусом проконтролируют в Балашихе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в Балашихе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в пятницу, 23 мая, около 12:00 водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу на дороге возле одного из домов на Балашихинском шоссе. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим бочки с маслом. В прокуратуре уточнили, что в результате происшествия пассажиры автобуса не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.