Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом в Балашихе

По данным ведомства, в пятницу, 23 мая, около 12:00 водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу на дороге возле одного из домов на Балашихинском шоссе. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим бочки с маслом. В прокуратуре уточнили, что в результате происшествия пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.