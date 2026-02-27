Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автобуса и грузовика в Ступино

В Ступино городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел утром 27 февраля на четвертом километре дороги «Михнево — Липитино». На участке столкнулись автобус, в котором находились пассажиры, и грузовик. Транспортные средства двигались во встречном направлении.

В результате аварии пострадали четыре пассажира, все были госпитализированы.

По факту аварии была организована проверка. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования.

