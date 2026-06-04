Диана Шнайдер заявила, что не думает о возможном финале со своей подругой Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции высказалась о возможной встрече в финале Открытого чемпионата Франции со своей соотечественницей и подругой Миррой Андреевой.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет со 117-й ракеткой мира Майей Хвалинской из польши, Андреевой предстоит противостояние с 15-м номером классификации украинкой Мартой Костюк.

Шнайдер рассказала, что вообще не думает о том, что будет через день. Теннисистка восстанавливается и готовится к следующему матчу .

Шнайдер и Андреева — давние подруги. Они много играли в паре, и в 2024 году завоевали бронзовые награды Олимпиады.

Диана Шнайдер преподнесла самую главную сенсацию «Ролан Гаррос», обыграв в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко. Причем третий сет россиянка взяла под ноль.