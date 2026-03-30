Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели супружеской пары в Подольске

Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели супружеской пары. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 30 марта в одной из квартир дома на улице Давыдова нашли тела мужчины в возрасте 25 лет и женщины в возрасте 24 лет без внешних признаков насильственной смерти.

В помещении находилась дочь пары — девочка 2024 года рождения. Сейчас ребенок находится в семейном центре. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

