Прокуратура проконтролирует установление причин пожара с тремя жертвами в Подольске

Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в Подольске, жертвами которого стали три человека. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 5 января в многоквартирном доме на Московской улице. В результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах. Кроме того, два человека госпитализировали.

По данному факту возбудили уголовное дело. Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Подольске произошел пожар, в котором погибли мужчина и двое детей.