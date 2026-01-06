Прокуратура проконтролирует установление причин пожара с тремя жертвами в Подольске
Фото: [t.me/mosoblproc]
Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в Подольске, жертвами которого стали три человека. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел вечером 5 января в многоквартирном доме на Московской улице. В результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах. Кроме того, два человека госпитализировали.
По данному факту возбудили уголовное дело. Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.
