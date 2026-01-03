В Подольске взяли на контроль установление причин пожара, в котором погибли мужчина и двое детей

В Подольска городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара, в результате которого погибли мужчина и двое его детей. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 3 января в частном деревянном доме в Кутьино. Жертвами стали житель в возрасте 65 лет и его сыновья — мальчикам было 7 и 9 лет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Прокуратура держит на контроле ход его расследования.

