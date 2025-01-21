Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием рейсового автобуса в Орехово-Зуево
В Орехово-Зуево рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Фото: [t.me/gumvd50]
В Орехово-Зуево проводится проверка после дорожной аварии с участием рейсового автобуса, сообщили в Прокуратуре Московской области. В ГУ МВД Росси и по Московской области отметили, что в результате ДТП пострадали пять человек.
Инцидент произошел утром 21 января на дороге «МБК — Анциферово — Давыдово». Водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Куровское — Анциферово», не справился с управлением и съехал в кювет на шестом километре трассы.
«В результате происшествия пострадали пассажиры и водитель автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в областной прокуратуре.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.