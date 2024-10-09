Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на центральном рынке Ногинска
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В Подмосковье началась проверка после возникновения возгорания на центральном рынке Ногинска. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области. Данных о пострадавших пока нет.
«Ногинская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара на центральном рынке города», - говорится в сообщении ведомства.
Причина пожара пока не установлена. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза.