Прокуратура Раменского передала в суд дело о краже со счета более 20 млн рублей

Городская прокуратура Раменского передала в суд уголовное дело о краже с банковского счета более 20 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга в возрасте 22 лет. Летом 2024 года он купил в мессенджере программы с персональными данными клиентов крупного банка и получил доступ к счету потерпевшего. После этого он на протяжении двух месяцев оплачивал с него продукты и заказы на маркетплейсах. Приобретенные товары он продавал в интернете.

Мужчина полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит Раменский городской суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.