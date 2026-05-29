Прокуратура Реутова взяла на контроль расследование уголовного дела по факту осквернения мемориального комплекса

Реутовская городская прокуратура взяла на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — за осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 28 мая около 23:00 на территории мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество». По предварительным данным, мужчина прикурил сигарету от «Вечного огня». Такие действия расцениваются как публичное осквернение символа воинской славы и памяти защитников Отечества — поступок, который не только противоречит нормам морали, но и влечет за собой серьезную правовую ответственность.

Реутовская городская прокуратура обеспечит пристальный надзор за ходом следствия, чтобы гарантировать всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела.

