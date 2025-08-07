Прокуратура в Кашире проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли три человека

В Кашире городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, в которой погибли три человека. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером в четверг в районе деревни Яковское. Согласно предварительным данным, водитель грузовика, съезжая с главной дороги, не уступил дорогу легковушке, которая следовала во встречном направлении. В результате машины столкнулись.

Жертвами аварии стали три человека — водитель легкового авто, его жена и их 3-х месячный внук. Мать ребенка была госпитализирована с травмами.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Чехове передали в суд дело о ДТП, в котором погибли ребенок и его мать.