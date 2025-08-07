В Чехове направили в суд дело о ДТП, в котором погибли ребенок и его мать

Прокуратура Московской области направила в в Чеховский городской суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Чехове, в результате которого погибли девятилетний мальчик и его мать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительное заключение по делу утвердили в отношении 33-летнего жителя Рязанской области, его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, днем 18 июля 2024 года водитель грузового автомобиля, который двигался в сторону Москвы на 81 км автодороги М-2 «Крым» в крайней правой полосе и без указателя поворота применил маневр перестроения вправо. Так он выехал на полосу движения, предназначенную для разгона, и столкнулся с попутно движущимся легковым автомобилем Toyota Sparky. В результате погибли пассажиры легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.