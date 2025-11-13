Прокуратура в Люберцах взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием маршрутки

В Люберцах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием маршрутки и грузовика. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Авария произошла утром 13 ноября на 25-м км Новорязанского шоссе. Водитель микроавтобуса ООО «Люберецкая транспортная компания» не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. После этого маршрутка наехала на дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали две пассажирки, им оказали необходимую медпомощь на месте инцидента.

До этого прокуратура уже выявляла неоднократные нарушения в сфере перевозок пассажиров со стороны указанной организации. Компанию уже оштрафовали. Также в адрес главы округа было внесено представление с требованием исключить компанию из числа перевозчиков.

