Прокуратура в Наро-Фоминске направила в суд дело о ДТП с четырьмя погибшими подростками

Наро-Фоминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Московской области, которого обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в начале июня 2024 года обвиняемый находился за рулем легкового автомобиля без водительского удостоверения. Он ехал по автодороге М-3 у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского округа. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. В результате ДТП погибли четыре несовершеннолетние пассажирки автомобиля, еще одной девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.