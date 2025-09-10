Прокуратура в Раменском направила в суд дело о хищении нефтепродуктов на 5 млн рублей

Городская прокуратура Раменского передала в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода на сумму более 5 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Фигурантами являются четыре человека, которые в составе организованной группы в 2023 году похитили более 100 тонн нефтепродуктов. Для этого они использовали врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Раменском. В результате АО «Транснефть — Верхняя Волга» был причинен материальный ущерб на 5 млн руб.

Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, имущество обвиняемых было арестовано. Дело рассмотрит Раменский городской суд.

Также в отношении двух участников группы дело выделили в отдельное производство. Злоумышленники находятся в федеральном розыске.

