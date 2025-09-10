В Одинцово коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за коррупцию

В Одинцово по постановлению прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения, Одинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя в 2023 году. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В суде удалось подтвердить факт того, что директор фирмы передал должностному лицу другого акционерного общества незаконное денежное вознаграждение в размере 356 тыс. рублей. Их передали за совершение незаконных действий по лоббированию интересов компании о заключении договоров поставок, уточнили в ведомстве.

Одинцовская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Мировой судья № 54 судебного участка Жуковского судебного района Московской области оштрафовал организацию на 500 тыс. рублей, его уже оплатили.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.