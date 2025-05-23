Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту пожара в складском здании в Котельниках
Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в Котельниках
Фото: [Прокуратура МО]
Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и проведение проверки по факту пожара, который произошел в Котельниках. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
Возгорание произошло днем 23 мая на территории продуктового склада в микрорайоне Силикат. Пожар локализовали. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м.
Причины случившегося установят в ходе пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств дорожной аварии с участием автобуса в Балашихе.