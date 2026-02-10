Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном ранении пенсионера в Богородском округе

В Богородском округе городская прокуратура Ногинска взяла на контроль ход расследования уголовного дела о смертельном ранении пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено вечером 1 февраля в частном доме в деревне Новая Купавна. Между пьяным мужчиной и его 76-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил пенсионера ножом в область бедра. От полученного ранения тот скончался на месте.

На мужчину завели уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле Ногинской городской прокуратуры. Обвиняемого арестовали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.