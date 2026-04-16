Более 100 координаторов волонтерского корпуса проекта ФКГС прошли обучение в Подмосковье

Обучение координаторов волонтерского корпуса проекта Всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» прошло в Подмосковье. Его прошли более 100 «Волонтеров Подмосковья», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши волонтеры — это связующее звено между проектом и жителями региона. Именно эти ребята станут главными навигаторами для тысяч жителей: они расскажут о проектах благоустройства, помогут разобраться в цифровых инструментах», - отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что в 2026 году особый акцент сделан на системной работе. Так, каждый координатор глубоко погружается в алгоритмы проекта, чтобы затем передавать эти знания в своем округе.

В рамках обучения участники подробно разобрали работу со специальным мобильным приложением для сбора голосов в общественных местах. Также они ознакомились с объектами, которые выставлены на голосование в этом году. Помимо этого, они научились презентовать план благоустройства, отвечать на самые частые вопросы, работать с разными возрастными и социальными группами. После обучения координаторы проведут инструктажи для других волонтеров в своих округах.

Голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Чтобы стать участником волонтерского корпуса, нужно зарегистрироваться на портале volonter.mosreg.ru и подтвердить свое участие на сайте Добро.рф. Подать заявку можно до 5 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в области будут благоустроены свыше 70 общественных пространств.