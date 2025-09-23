Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в МКД в Подольске

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, который произошел в многоквартирном доме в Подольске. В результате инцидента погибли двое детей, рассказали в прокуратуре Московской области.

Возгорание произошло утром во вторник в квартире во Флотском проезде. На место оперативно прибыли пожарные, которые обнаружили двоих мальчиков возрасте двух и четырех лет. Детям оказали медпомощь, но несмотря на усилия врачей они скончались.

Согласно предварительным данным, дети находились дома без присмотра взрослых. Причиной смерти стало отравление угарным газом. По факту случившегося возбудили дело.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Раменском взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшим подростком.