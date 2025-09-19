В Раменском прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшим подростком

Раменская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне примерно в 20:00. В этот день 17-летний водитель питбайка марки «Кайо», у которого не было прав управления транспортными средствами, двигался по Дергаевской улице и наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, которое находится на контроле городской прокуратуры. Родителей подростка, управляющего питбайком, могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.