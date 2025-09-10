Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении в Дмитрове
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в складском помещении в Дмитрове. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел в полдень в складском помещении готовой продукции из пластика, расположенном в Некрасовском. На место оперативно прибыли пожарные.
Сейчас специалисты ликвидируют возгорание. Площадь пожара составляет 15 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока не поступило. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних построек.
