Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении в Дмитрове

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в складском помещении в Дмитрове. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в полдень в складском помещении готовой продукции из пластика, расположенном в Некрасовском. На место оперативно прибыли пожарные.

Сейчас специалисты ликвидируют возгорание. Площадь пожара составляет 15 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока не поступило. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних построек.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту прорыва теплотрассы в Химках.