Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в здании колокольни Троице-Сергиевой лавры

Установление причин пожара, который сегодня вечером произошел в мужском монастыре в Сергиевом Посаде, находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры. Причины случившегося будут установлены в рамках пожарно-технической экспертизы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, в восемь часов вечера пожар был локализован на площади 10 квадратных метров, после чего ликвидировали открытое горение. По данным на 20:23 последствия пожара ликвидированы. К работе были привлечены 44 человека и 12 единиц техники.