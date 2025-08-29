Промежуточные итоги программы модернизации объектов образования подвели в «Единой России»

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения РФ подвели промежуточные итоги программы модернизации объектов сферы образования в регионах. Всего с 2022 года в стране провели капремонт более 5,6 тыс. школ.

По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, в области к 1 сентября откроют 26 новых школ и 15 детсадов. После капитального ремонта откроют 57 школ, 17 детсадов и два колледжа.

В учреждения образования региона привлекли свыше 2,5 тыс. педагогов. Школы практические полностью укомплектованы учителями. В их числе — 1,2 тыс. молодых специалистов.

В целом в стране до 2030 года построят 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ. В этом году приступят к строительству 64 школ, 57 детсадов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки учреждений к учебному году.