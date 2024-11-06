Подмосковные промышленники отгрузили товары и услуги почти на пять триллионов рублей

«В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона — они обеспечили 4,28 триллиона рублей отгрузки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.