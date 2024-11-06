Подмосковные промышленники отгрузили товары и услуги почти на пять триллионов рублей
Фото: [Пресс-служба компании ТЕХНОПАРК «ИМПУЛЬС»]
Объем отгрузки товаров и услуг промышленными предприятиями Подмосковья по итогам первых трех кварталов 2024 года превысил 4,7 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона — они обеспечили 4,28 триллиона рублей отгрузки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На пищевую промышленность с учетом производства напитков пришлось около четверти всей отгрузки — 1,08 триллиона рублей, на производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 730 миллиардов рублей. Помимо этого, продукцию на 304 миллиарда рублей отгрузили предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, на 297 миллиардов — предприятия химической промышленности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.