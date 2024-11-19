Промышленные предприятия Подмосковья привлекли 25 млрд рублей благодаря господдержке

Благодаря государственной поддержке промышленные предприятия Подмосковья за три квартала текущего года получили кредиты на 25 миллиардов рублей, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За указанный период компании заключили 739 договоров на получение льготных кредитов. По данному показателю область вошла в тройку регионов-лидеров по стране.

Предприятия получили поддержку по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764 и благодаря инструментам Национальной гарантийной системы.

В общей сложности промышленные компании по всей стране за девять месяцев привлекли свыше 309 миллиардов рублей кредитных средств.