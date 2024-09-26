Промывку почти десяти тысяч контейнерных площадок провели в Подмосковье с начала года

С начала года специалисты коммунальной сферы провели промывку около восьми тысяч контейнерных площадок и баков в Подмосковье, системную дезинфекцию провели уже более 17 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.