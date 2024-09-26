Промывку почти десяти тысяч контейнерных площадок провели в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала года специалисты коммунальной сферы провели промывку около восьми тысяч контейнерных площадок и баков в Подмосковье, системную дезинфекцию провели уже более 17 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что такую работу проводят с применением специализированных средств, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и не допустить заселения площадок грызунами. Наибольший объем работ провели в Сергиево-Посадском округе, Мытищах и Королеве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.