Прошло выездное заседание аттестационной комиссии прокуратуры Подмосковья

Прокуратура Московской области провела выездное заседание аттестационной комиссии в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино в Щелково.

Перед началом аттестации сотрудники ведомства и члены аттестационной комиссии почтили память военных летчиков и конструкторов.

В рамках аттестации молодые специалисты Солнечногорской, Пушкинской и Ногинской городских прокуратур ответили на вопросы членов комиссии по ключевым направлениям деятельности ведомства. В завершение прошла экскурсия по музею.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев стал участником заседания комиссии Госсовета России по вопросам поддержки бойцов спецоперации.