Прошло выездное заседание аттестационной комиссии прокуратуры Подмосковья

Прокуратура Подмосковья провела выездное заседание аттестационной комиссии
Фото: [Прокуратура МО]
Прокуратура Московской области провела выездное заседание аттестационной комиссии в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино в Щелково.
Перед началом аттестации сотрудники ведомства и члены аттестационной комиссии почтили память военных летчиков и конструкторов.
В рамках аттестации молодые специалисты Солнечногорской, Пушкинской и Ногинской городских прокуратур ответили на вопросы членов комиссии по ключевым направлениям деятельности ведомства. В завершение прошла экскурсия по музею.
