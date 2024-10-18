Проверка проводится после драки школьниц в Мытищах

Подмосковная полиция организовала проверку после драки школьниц в одной из школ Мытищ. Соответствующая публикация была выявлена в интернете, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Согласно выявленной публикации, в одном из образовательных учреждений города учащаяся нанесла другой телесные повреждения. Однако в полицию никаких заявлений по факту случившегося не поступало.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки примут решение в установленном законом порядке.