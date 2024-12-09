Проверка проводится после гибели рабочего на территории горнолыжного комплекса в Красногорске

Прокуратура Московской области проводит проверку после гибели рабочего на территории горнолыжного комплекса в Красногорске. На месте также работают сотрудники ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел примерно в 11:30 в понедельник. Рабочий занимался демонтажом конструкций комплекса, когда на него рухнула металлическая конструкция.

В результате рабочий получил серьезные травмы. На место вызвали скорую, однако мужчина скончался.

В ГСУ СК России по региону сообщили, что на высоте 42 метров произошло опрокидывание балки, на которой находился сварщик. В результате падения мужчина скончался.