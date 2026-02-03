Психолог НИКИ детства рассказала, как компьютерные игры влияют на психику ребенка
Жителям Подмосковья рассказали о влиянии компьютерных игр на психику детей
Фото: [Медиасток.рф]
Психолог НИКИ детства Марина Андриенко рассказала о влиянии компьютерных игр на развитие и психику ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, умеренное и контролируемое использование игр, в особенности обучающих или стратегических, может принести пользу. Согласно исследованиям, они помогают развивать когнитивные функции, пространственное мышление, умение планировать и работать в команде.
«Но если ребенок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учебе и хобби — это тревожный сигнал», — подчеркнула психолог.
Специалисты рекомендуют придерживаться возрастных ограничений, следить за содержанием игр и обеспечивать разнообразную внеэкранную деятельность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности трансформации здравоохранения.