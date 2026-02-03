Психолог НИКИ детства рассказала, как компьютерные игры влияют на психику ребенка

Психолог НИКИ детства Марина Андриенко рассказала о влиянии компьютерных игр на развитие и психику ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, умеренное и контролируемое использование игр, в особенности обучающих или стратегических, может принести пользу. Согласно исследованиям, они помогают развивать когнитивные функции, пространственное мышление, умение планировать и работать в команде.

«Но если ребенок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учебе и хобби — это тревожный сигнал», — подчеркнула психолог.

Специалисты рекомендуют придерживаться возрастных ограничений, следить за содержанием игр и обеспечивать разнообразную внеэкранную деятельность.

