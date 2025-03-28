Психологи службы сопровождения замещающих семей Подмосковья провели более 90 тыс. консультаций
В Подмосковье психологи провели 90 тыс. консультаций для приемных родителей
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье психологи службы сопровождения замещающих семей за пять лет провели порядка 90 тыс. консультаций для детей и приемных родителей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Специалисты помогают наладить отношения между детьми и родителями, разобрать конфликтные ситуации.
Сейчас служба сопровождения включает более 200 психологов, 40 социальных педагогов и 11 врачей. Сейчас специалисты оказывают поддержку 4 тыс. семей, в которых воспитываются более 7 тыс. детей.
Контакты службы сопровождения представлены на сайте «Усыновление в Московской области».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности онлайн-записи в школу приемных родителей.