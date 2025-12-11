Публичные слушания бюджета на 2026 год прошли в Подольске

В Подольске прошли публичные слушания бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

До этого в Подмосковье был принят закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов, говорилось в сообщении Министерства экономики и финансов Московской области.

Проект бюджета Подольска сбалансирован без дефицита и направлен на реализацию социально-экономических приоритетов муниципалитета.

Крупнейшая статья расходов приходится на сферу образования. Также значительные средства выделяются на ЖКХ. Расходы распределены по 20 муниципальным программам.

