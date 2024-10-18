Пункты приема макулатуры откроют в Подмосковье в рамках акции «БумБатл»

Масштабная акция по сбору макулатуры «БумБатл» стартует в Подмосковье на следующей неделе. В регионе откроют пункты приема вторсырья, отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В этом году в сборе макулатуры участвуют образовательные учреждения области, молодежные центры, а также 48 площадок «Мегабак». Пункты приема нанесены на интерактивную карту. Сдать можно старые журналы, книги, газеты и картон.

Вторсырье, собранное в ходе акции, будет направлено на одиннадцать комплексов по переработке отходов. К его перевозке подключатся все региональные операторы Подмосковья.