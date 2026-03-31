Пушкинская прокуратура взяла под контроль расследование нападения на полицейского

Пушкинская городская прокуратура взяла на особый контроль ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного из-за нападения на сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел ночью 29 марта 2026 года в поселке Зверосовхоз Пушкинского городского округа. По предварительным данным, 22-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно: демонстрировал окружающим два ножа и выражался нецензурной бранью.

Когда на место прибыл сотрудник полиции и потребовал прекратить противоправные действия, нарушитель не подчинился. В момент задержания злоумышленник нанес представителю правоохранительных органов ножевое ранение в область грудной клетки.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ — за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Прокуратура не только взяла расследование под свой контроль, но и активно участвует в процессуальных решениях. Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя (с учетом позиции прокуратуры), избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Это решение призвано обеспечить объективность следствия и предотвратить возможные попытки подозреваемого уклониться от ответственности.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.