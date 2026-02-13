Рабочие приступили к остеклению в двух корпусах ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцово

В ЖК «Резиденции Сколково» от инвестиционной группы АБСОЛЮТ в Одинцовском округе, на стройплощадке приступили к остеклению строящихся домов на 471 квартиру с подземным паркингом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь объектов превышает 61,5 тыс. кв. м. Параметры окон в них спроектированы для максимального естественного освещения. Жилые помещения будут передаваться без отделки, с отделкой white box и чистовой опционально. Резиденции 2.1. и 2.2. расположены друг напротив друга, на первых этажах каждой секции предусмотрены зоны ожидания, санузлы и декоративные подвесные светильники, встроенные в подвесной потолок, система «теплый пол».

На территории ЖК появятся зоны для активного и спокойного отдыха – шахматные столы, амфитеатр, навесы и гамаки, теннисные столы, встраиваемый уличный батут. Для детей предусмотрены качели, пирамида, карусель, качалки, игровой комплекс с горкой, песочница, игровая доска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.