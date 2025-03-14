Рабочие приступили к укладке асфальта на пролете строящегося путепровода в Красногорске

В Красногорске в рамках строительства путепровода в Аникеевке началась укладка асфальтового покрытия на пролетном строении объекта, его общая стройготовность превысила 80%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Параллельно продолжается строительство ливневой канализации, ведется установка барьерного и перильного ограждения, устройство шумозащитных экранов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, движение по путепроводу откроют во втором квартале 2025 года. Путепровод возведут с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино» — «Подольск», он позволит обеспечить транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Он будет расположен в составе транспортной развязки протяженностью 1,4 км.

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