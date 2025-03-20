Рабочие выполнят монтаж балок пролета моста через Журавку на подмосковной дороге Путилково — Пятницкое шоссе

В Подмосковье рабочие приступили к монтажу балок пролетного строения моста через реку Журавку, который пройдет в рамках строительства дороги Путилково — Пятницкое шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Параллельно проводится устройство земляного полотна по основному ходу автодороги, со стороны Пятницкого шоссе ведется устройство подпорных стен, идет строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, общая стройготовность объекта достигла 27%, основные работы строители завершат в первом квартале 2026 года. Работы проходят в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково, объект обеспечит транспортную связь с Пятницким шоссе и позволит улучшить дорожную ситуацию.

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